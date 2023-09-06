牛頭角街市擬翻新 時間表百無

【本報訊】政府早於2018/2019《財政預算案》中宣布預留20億元，推行為期10年的街市現代化計劃，牛頭角街市亦是計劃項目之一。多名區議員斥政府沒交代牛頭角街市翻新路線圖，有區議員建議當局把牛頭角街市工程分期進行，以減少對居民的影響。政府回覆指分期進行工程並不可行，又稱暫未有時間表，因為計劃為初步階段，會待完成可行性研究後交代。

設臨時檔應對 食物環境衞生署早前提交觀塘區議會的文件，指牛頭角街市啟用逾40年，由於未能符合現時要求，造成管理問題，故建議進行翻新工程。在翻新工程期間亦會安排興建臨時短期街市，而有關選址分別為牛頭角公園7人足球場、彩霞道休憩處及牛頭角下邨公園，當中牛頭角公園7人足球場較為可行。

該區議會昨日召開大會，多名區議員要求政府交代翻新時間表和路線圖，亦有多人支持牛頭角公園7人足球場作為臨時街市的建議。區議員蘇冠聰批評當局欠缺工程時間表，令附近屋邨居民難以預計。他指現時有私人發展商申請將樂華邨內的街市改作老人院舍，區內街坊本來在改作老人院舍後可到牛頭角街市購物，但政府卻稱要作翻新工程，「又唔知幾時做」，認為當局有必要暫時拒絕更改老人院舍的申請，否則所有街坊都到臨時街市購物，憂慮屆時會令只有56個檔位的臨時街市吃不消。

九龍東直選議員顏汶羽及觀塘區議會主席柯創盛同樣關注完工日期，指居民商戶「無辦法再等」，又斥食環署對牛頭角街市現代化工程無造價、時間表路線圖，亦沒有交代安置情況，要求食環署交代清楚。另一區議員龐智笙則建議當局可以將牛頭角街市翻新工程分階段進行，以減少對居民的實質影響。

食環署回應指暫時未能提供時間表，因項目暫時處於初步階段，稱會待可行性研究完成後提交時間表，又透露曾諮詢建築署意見，探討分階段進行的可行性，惟因為工程考慮檔戶和市民消防安全問題，加上若分階段進行工程商戶可能因應配合工程不停遷移，會令工程更為複雜而需時較長，所以不太可行。