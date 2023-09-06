油塘水泥廠仍運作 靠上訴一味拖

【本報訊】政府執法不力！在《東方日報》揭發逾兩年，仍未能處理位於油塘的兩間違規運作的混凝土廠，令區內沙塵滾滾。政府昨向觀塘區議會交代油塘兩間違規運作的混凝土廠的執法進度，指當局早前亦曾向油塘東源街22號的混凝土廠發出清拆令，惟業主正在上訴程序當中，當局稱要視乎上訴結果才能跟進，引起多名區議員不滿。

區議員斥無法無天 觀塘區議會曾於7月通過臨時動議，要求政府盡早停止由中國混凝土有限公司營運位於油塘東源街20號和22號的混凝土廠無牌營運，事件至今仍未能解決。屋宇署昨向觀塘區議會交代進展，指已向油塘東源街22號的混凝土廠發出清拆令，惟業主正在上訴程序當中，當局稱要視乎結果才能跟進。區議員蘇冠聰批評局方不能被混凝土廠「帶住走」，令案件拖近3年都未能處理。區議會副主席呂東孩則指不明白為何停牌可以如常運作，要求當局交代水泥廠何時停止運作，「令呢個無法無天嘅廠可以停止落去」，不滿政府所有工作因水泥廠上訴便停止。

其實，經本報報道有關事件後，政府曾多次要求廠方作出改善，惟一直沒有實際進展。環保署在2021和2022年先後拒絕東源街20號和22號混凝土廠續牌申請。就此混凝土廠在去年4月就22號廠房被拒續牌一事，向高院申請司法覆核，但在本年1月遭駁回。另一間位於東源街20號的混凝土廠也就環保署否決其續牌申請的決定向上訴委員會提出上訴，有關聆訊於今年2月底完結，正待上訴委員會作出判決。