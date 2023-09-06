清潔香港一場戲 蟲鼠橫行剃眼眉

衞生黑點去而復返 廚餘雜物堆成山 政府去年8月14日起展開「打擊衞生黑點計劃」，由政務司副司長卓永興領導的跨部門小組，早前聲稱成效顯著及清潔行動會持續，然而相關計劃至今逾一年，部分黑點去而復返，又再滿布雜物及遍地廚餘，蟲鼠橫行，猶如剃港府眼眉。有議員近日巡視土瓜灣區內的衞生黑點，發現暗角後巷不但沒有改善，更「變本加厲」，要求加強處理「私家街」的問題。有學者批評「打擊衞生黑點計劃」只是「雷聲大雨點小」，結果讓人感覺為「做騷」，又指現時鼠患指標仍高企，直言「唔合格」，需要向負責官員問責。

政府早前交代打擊衞生黑點計劃的成效，指打擊全港700多個衞生黑點，加強清理約4,000個公共地方和危險或棄置招牌，而計劃亦取得成效，改善困擾多時的環境衞生問題、鼠患問題。去年下半年捕獲27,728隻活鼠，較上半年增加約57%，並較2021年同期增加約50%。當局又承諾會在本年底前把衞生黑點消除至少75%，以達至2022年施政報告訂立的績效指標。

鴻光街後巷 垃圾原封不動 事隔逾年，議員黃國近日分別到土瓜灣3個衞生黑點巡視，發現部分後巷現情況惡化，蚊蟲孳生，異味四溢。當中鴻光街後巷的雜物不但原封不動，更開始有垃圾和發泡膠堆積恍如一個小型垃圾房；中華大廈停車場的黑點更為嚴重，由原來的小量雜物散落一地，變成紙皮和發泡膠巷，整條後巷都被紙皮和發泡膠淹沒。

上鄉道清走鐵騎 雜物堆積 此外，即使看似有經過政府部門清理的上鄉道，雖然清走電單車，但仍有大量雜物，如車胎、木板等。有上鄉道附近商舖職員對本報表示，曾數次幫手清理垃圾，但過一段短時間後，又會有人再度棄置，最後無奈放棄。

黃國認為去年底政府推出打擊衞生黑點計劃，然而至今沒有系統性處理問題，雖然「大街大巷」有所改善，惟暗角後巷沒有改善，更有「變本加厲」情況，又指老鼠曱甴「不會裹足於私街」，「衞生問題是有蔓延性」，要求當局加強處理「私家街」的衞生黑點，建議考慮修例，讓政府在無法聯絡業主的時候，處理衞生問題欠佳的私人地方，又促請當局定期檢視清潔工作成效，例如加強衞生意識宣傳教育，增設監察裝置，並恒常化為社區環境進行深層消毒。

荃灣食肆 大老鼠從天而降 實際上，本港鼠患仍然相當嚴重。有讀者向本報表示，荃灣一間食肆突然有老鼠「從天而降」，該枱的食客立即走開，而職員亦隨即趨前，用膠桶將老鼠困住，當然桶外仍見到老鼠尾巴，但在場的顧客受驚嚇，全部離開店舖。

香港理工大學專上學院講師陳偉強直指香港未因政府大型清潔行動而變好，指尖沙咀和旺角一帶感覺和以往無異，而鼠患問題亦未能解決，鼠患指標仍然高企，直言「唔合格」。他又批評清潔衞生黑點大行動「雷聲大雨點小」，而政務司副司長卓永興早前曾「打鑼打鼓」帶記者視察，以現時結果讓人感覺為「做騷」，實為「形式主義」。