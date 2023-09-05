監管乏力埋禍患 太陽能板變炸彈

超強颱風「蘇拉」日前吹襲本港，除了常見的樹木被吹倒、招牌棚架倒塌之外，多區還發生太陽能發電板被吹至飛墮地面的事故。從網傳短片及照片可見，在強大的風力下，太陽能板猶如帆布般，輕易被吹飛，多次撞擊大廈外牆後，再重重墜落地面；幸未造成傷亡，惟其恐怖程度絲毫不亞於冧石屎。「蘇拉」的威力固然不容置疑，但為何有些大廈安裝的太陽能板未受影響，有些大廈安裝的太陽能板則被吹飛呢？顯然，除了風力等自然因素，當中還夾雜了人為因素。

自上網電價計劃推出後，本港愈來愈多屋苑、商廈乃至村屋在天台加裝太陽能發電板；從環保角度而言，這絕非壞事。不過，為了鼓勵更多屋宇參與計劃，當局先後推出不同便利措施，當中包括村屋加裝太陽能板可獲豁免規管，毋須獲得屋宇署批准和同意施工；至於私人樓宇，則可透過「小型工程監管制度」簡化規定，同樣毋須經過屋宇署審批。簡化程序對於市民而言，當然有好處；惟壞處亦顯而易見，由於毋須審批，官方根本難以確認太陽能板的質量、安裝程序又是否符合安全規範。

針對多區發生太陽能板飛脫事件，多位專家均懷疑與太陽能板安裝欠妥有關；畢竟有專家發現，部分太陽能板是連同石屎躉一同被吹飛，該些石屎躉體積較小，估計是重量不足，才無法抵禦強風。另有專家質疑，部分太陽能板工程甚至可能未有向屋宇署備案。縱然專家的質疑，主要針對的是負責安裝的承建商良莠不齊，惟假若官方有定期監督巡查、及時糾正，而不是愛理不理，承建商又豈敢造次呢？

雖說加裝太陽能發電板並非大型工程，但始終是安裝在天台之上；眾所周知，高空墮物，後果嚴重，那怕是小小的一塊石塊，也能夠取人性命，何況是體積龐大、重量驚人的太陽能板呢？今次雖然未有造成人命傷亡，可是造成的破壞並不少，多輛汽車被太陽能板壓毀、有大廈窗戶、外牆喉管，甚至冷氣機被擊穿，足以證明太陽能板墜下的威力，猶如「炸彈」，港府又豈可輕視呢？當局理應加強規管，尤其要審批圖則，同時在加裝後檢查工程質量。

令人憂慮的是，本港現時還有不少大廈已加裝太陽能發電板，惟因港府監管不力，還有多少太陽能板安裝時不符合規範，市民根本無從得知；該些安裝不合規範的太陽能板，能挺得過「蘇拉」吹襲不過是僥倖，能否挺得過下一次，則是疑問。倘若港府不及時展開全面巡查，把不合規範的太陽能板及時拆除或加固，該些太陽能板就會成為一把懸在市民頭上的利刃，隨時落到市民的頭上。然而，另一颱風「海葵」逐步逼近，留給港府的時間或許不多；為了自救，業主也應檢視太陽能板是否由合資格承建商安裝，如有疑問及時處理，方能避免災禍降臨。