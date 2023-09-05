龍七公：核輻射檢測儀 真的有作用嗎

日本正式排放核污水，惹來各國民眾憂慮，其中以內地民眾最為擔憂。為了安心，民眾可謂是各出奇謀，有人放棄赴日旅遊、有人不吃日式料理、有人不吃海鮮，甚至有人全面抵制日貨；雖說有些行為予人感覺是過激，但這些總算是可預測的。令人大跌眼鏡的是，民眾對於核輻射的憂慮，居然帶動簡易式核輻射檢測儀銷情飆升，不少市民跟風購買，甚至有人鼓吹每人買一台核輻射檢測儀，以便隨時檢測；然而，基於檢測儀質量參差不齊、民眾使用方式不當，以及對於輻射的誤解，結果鬧出不少笑話。

倘若以「核輻射檢測儀」一詞在各大網購平台檢索，不難發現，以往無人問津的核輻射檢測儀，現時銷量相當驚人。即便這些「核輻射檢測儀」價格稱不上便宜，由200元至逾千元人民幣不等，購買人數依然可觀，甚至部分商家出現庫存不足的狀況。除了網購平台，「核輻射檢測儀」一詞在社交平台上同樣是熱搜，主要源於兩方面，一方面是關於「核輻射檢測儀是不是智商稅」的討論話題；另一方面則是不少網民購買檢測儀後，發現生活中各式各樣物品疑似核輻射含量超標，在網上曝光後掀起的話題，諸如「大理石核輻射含量超標」、「女子蒸大閘蟹核輻射檢測儀警報不斷」等等。

提起核輻射，很多人首先聯想到高科技產品；惟事實上，生活中很多物品都含核輻射，例如花崗岩等建築石材，又例如陶瓷等，原因大多是當中含天然礦物。雖然核輻射含量過高，確實有可能危害人體，惟市面上有售的建材大多經過檢測，即使是不合規格的建材，核輻射含量超標，對人體所造成的傷害，也不可能與日本核污水所含放射性元素相提並論。

日失誠信 民眾憂心 更重要的是，不少在市面上熱賣的核輻射檢測儀，精度根本不高，加上使用方式不當，所測出的數據自然是不準確。有專家甚至直言，絕大部分在網購平台上出售的核輻射檢測儀，都是不可靠的，所做的檢測毫無價值，呼籲消費者不要盲目跟風購買。事實上，要準確測量物品中所含的核輻射含量，檢測過程複雜且嚴謹，須由專業人員進行；一般市民手持網售核輻射檢測儀探索的行為，不過是自欺欺人。

群眾眼睛是雪亮的。在核輻射檢測儀網上熱賣後，有關「核輻射檢測儀是不是智商稅」的討論隨即誕生，且愈演愈烈。不少網民認為是「妥妥的智商稅」，筆者亦有此觀感。不過，若然自行檢測後，市民可以活得安心，減輕焦慮，那麼核輻射檢測儀也不是作用全無。話說回來，內地民眾之所以出現憂慮，核心原因在於日本為了節省金錢，漠視鄰國的感受，一意孤行；其次是在福島核災後，日本政府與東京電力公司多次撒謊，隱瞞真相，喪失公信力。姑勿論核污水對海洋造成的破壞有多大，日本排放核污水對中日關係的傷害，恐怕是難以逆轉的。