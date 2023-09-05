笑看天下：朝顯示行動意志和能力

世界局勢風雲激盪！睇吓美國近排忙得交關就知。呢，美國派駐南韓嘅兵力，以空軍及陸軍為核心，全羅北道群山空軍基地完成跑道重建工程，原本部署上址嘅F16戰機相隔5個月後，上月30日重返當地。此外，美國國防部幾日前又宣布，替烏克蘭訂購總值1.92億美元嘅AIM120先進中程空對空導彈。烏克蘭空軍發言人伊納特上周六表示，戰機掛載呢款導彈後，可以喺不進入敵方防空區情況下擊中俄羅斯軍機。

事實上，烏克蘭反攻行動進行近3個月，一味雷聲大雨點小，話就話收復10多座村莊，但受俄軍廣大嘅布雷區和防線阻礙，至今未曾奪回任何主要聚居地。數位未公開姓名嘅美國官員對反攻進展緩慢表達沮喪，甚至挑剔烏克蘭嘅戰略唔掂，引起基輔不滿；而戲子總統澤連斯基只能死撐：「不管任何人點講，我們正在前進，這才是最重要的；我們正在移動中！」阿哥，乜嘢叫做阿Q精神，於此可略窺見。

美國又助台灣空軍F16戰機延長壽命，使其增加飛行時數4,000小時，能夠服役至2050年。F16戰機係台灣空軍主力機種，主要用於空對空作戰、應對飛近台灣嘅解放軍飛機，台方日前正升級機隊至F16V戰機標準。美為維持霸權，好做架樑本色點會改吖！美國和南韓上月尾結束「乙支自由護盾」軍演，期間出動B-1B隱形轟炸機等模擬應對朝鮮半島突發事故，美國以為好威，企圖震懾北韓。北韓領導人金正恩就是不吃這一套，斥那是「歇斯底里嘅對抗」。朝中社證實上周發射模擬搭載核彈頭嘅遠程戰略巡航導彈，目的係警告美國及南韓嘅實質性核危機，重申將持續加強核部隊嘅戰鬥應對態勢。北韓顯示嘅行動意志和能力，正正說明兩隻狗打架，輸贏不是看狗身子大小，而係看狗嘅架勢大小！