自成一家：聯手要求英國歸還文物

坐擁八百萬件館藏的大英博物館，早前被揭有大批藏品失竊，不僅在英國文化界產生震動，也在希臘和尼日利亞等國引起巨大回響，紛紛要求英國歸還殖民時期掠奪的本國文物。中國則有官媒加入戰團，發表社論呼籲大英博物館將中國文物無償地歸還中國。

針對各國在戰爭中掠奪文物的行為，目前國際上有多份相關的國際公約。根據國際法，通過戰爭掠奪的東西都應該歸還給原所屬國。但法律歸法律，現實歸現實。西方不少國家在衡量利益後都拒絕簽署這些公約，令公約的有效性大打折扣。而且，一些支持歸還文物的國際公約也存在「不溯及既往」原則的限制。就這一點而言，僅中國就有不少文物由於流失年代久遠，基本上很難通過公約途徑進行追索。

退一步說，即使國際公約沒有以上限制，由於國際法並無有效的強制機制，大部分國家只會遵守有利本國的國際法，然後以許多理由拒絕承擔歸還文物的責任。以英國為例，大英博物館不少藏品均為英國殖民時期從世界各地擄掠得來，故該館也被稱為「賊竇」。但長期以來，館方一直提出不同理據拒絕歸還文物，包括文化機構最重要是保護好文化資產，把文物送回原所屬國並不安全；以及英國議會1963年修訂的《大英博物館法》禁止博物館返還任何藏品等等。

對殖民地文物的搶佔本來是件很不道德的政治行為，英國卻試圖將歸還問題轉移到其他問題。這顯然是十分滑稽和虛偽的。無論如何，北京應和其他國家聯手發起去殖民化行動，爭取國際社會尤其是英國民眾支持，迫使大英博物館歸還文物。當政治上的施壓無法取得進展的時候，往往只能依靠道德準則發聲，縱使它發揮的作用未必大。