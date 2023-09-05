強詞有理：虛偽價值觀

美國前眾議院議長佩洛西日前在談到中美關係時聲稱，兩國作為全球最大兩個經濟體，必須為了「共同星球」而達成和解，但因美中領導人缺乏「共同價值觀」而面對阻礙。按照其說法，中國只能跟隨美國價值觀，才有可能達成和解，否則就必須受到遏制打壓，這不是強盜邏輯嗎？

世界上從來沒有共同價值觀，各國歷史和文化背景不同，自然會有不同的價值觀，也自然會有不同的發展模式，美國企圖把自己那一套強加於人，要求所有國家接受其所謂的共同價值觀，正是導致世界動盪不安的主要原因。美國推銷的價值觀到底是甚麼東西？美其名曰民主、自由、人權，實際上這些東西都是虛偽的，是建立在殖民主義之上，以犧牲其他國家和種族的利益而得來。

美洲本是印第安人的美洲，而不是美國的美洲。在新大陸被發現之前，美洲的歷史是獨立發展的，擁有自己的語言和文化。但自從歐洲白人入侵這片土地，印第安人便遭受慘無人道的迫害、搶劫、殺戮，短短幾十年整個種族幾乎被滅絕。後來歐洲白人又把大批非洲黑人販到美洲，充當奴隸做苦工，不知多少黑人被折磨而死。這就是美國的歷史，而美國政府從未對印第安人和黑人有過真正的道歉和賠償。來到今天，美國依恃霸權，更是橫行無忌，在世界各地製造亂局，想打誰就打誰。老美宣揚的所謂美國價值觀，大概就是這麼一回事。

中國價值觀當然不同，中華民族一向崇尚和諧、和平、以和為貴，一不會對外擴張，二不會侵略別國，三不會將自己的意識形態強加於人。近年提倡的人類命運共同體，更是強調全球共同發展，合作共贏。中美價值觀迥然有異，中國從不要求別國接受自己的模式，美國也休想強迫中國接受他們那一套。

正所謂，道不同不相為謀。美國有自己的企圖，中國則有自己的追求，誰也不能勉強誰。華府高官多次保證不尋求改變中國的制度，既然如此，為何還在強調甚麼「共同價值觀」？世界上哪有「共同價值觀」？西方學者馬丁雅克指出，這個世界只有中國與外國之分，因為在信仰方面，中國由於自身獨有的文化發展，形成一種區別於其他國家的發展觀念。沒錯，夏蟲不可語冰，中國上下五千年歷史，豈是美國不足250年歷史所能相提並論。