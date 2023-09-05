坦言集：應對困難

中國現時的經濟困難不是不可解決，只要政府決策得宜，經濟只會軟着陸，且同時紓解多年積壓的矛盾，不會硬着陸。不過，前提是中國守着金融穩定，特別人民幣匯率的穩定，不讓美國用金融衝擊中國的經濟、社會與政治。中國能保持穩定則問題不會惡化，有足夠的時間與空間解決問題。

一是首要解決地方債務危機，不管債務堆積的原因是怎樣不合理和涉及非法枉政。要穩地方經濟保地方社會民生，中央政府還是要發債救地方。但是數額有限度，讓多負債的地方要克勤克儉在債務即時危機解決後重整政策與地方經濟，以實體經濟的發展為主，停止房地產的進一步擴展。幾十萬億元人民幣的地方債不可能用發鈔解決，還是要用地方經濟今後多年的發展來支付。要準備負債重的地方艱苦奮鬥、追究貪官污吏和非法企業的違法收入，充實地方庫房。

地方要克儉，中央亦要克儉，對不合理高收入行業，如影視等堅持高稅率徵收，也要堵截國內外逃稅洗錢活動。全國應與地方過幾年緊日子，以減低公私債務，壓抑投機心理與行為。把地方與中央經濟重納入穩健的增長模式。不求快，但求穩，如龜兔賽跑，穩中求快。

二是清理房地產泡沫。為保民生，降現房存量利率，但禁炒房投機，也讓內房企業破產和債務重整，特別是美元外債減負，不讓投資者仍從房地產市場牟利。逼他們把部分過往賺的暴利回吐。內地房屋建設過度，人口下跌，除北上廣深與個別發展迅速的城市（如杭州） 外，房地產不可能再大發展。反而存量消化不易，就讓其跌價，以較低利率保自住房的用戶房貸。

中國要趁機從根本清理房地產泡沫的風險，把樓市的資金趕回實體經濟的投資與生活消費。樓價跌可抑壓套現，自住戶無礙，投機投資者便被套住，不能把錢兌現逃出國外。中國現時交通方便，房產供應充足，正好擺脫香港地產扭曲發展模式的壞影響。

三是把人民幣匯率與股市納入穩健發展，以重建社會和海外對中國經濟的信心。匯市股市再不是自由市場，除資本殺戮外，更多是帶政治色彩的寡頭壟斷投機。中國政府應組織力量堅定信心來對付海內外的投機資本。市場失效或變質時，政府便應積極干預，為的是保廣大國民的利益。不能迷信市場萬能。