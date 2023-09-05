政情：彌補不足 陳祖恒倡設紡發局

香港嘅時裝同紡織界曾經都喺全球佔一個重要地位，但喺國際局勢變化下，呢個界別受到唔少嘅衝擊。為咗促進行業發展，紡織及製衣界議員陳祖恒（Sunny）建議設立時裝及紡織發展局，以獨立形式運作，好似藝術發展局呢啲機構咁樣，用以整合現有同行業有關嘅機構。

統一機構協調 更好溝通 Sunny解釋，之所以希望設立呢個局，係因為依家同業界有關嘅政策局有好多，好似商務及經濟發展局、文化體育及旅遊局咁，業界有時都要跑部門，所以希望有一個統一機構，協調好啲等佢哋唔使走咁多轉。佢亦同部分內地公司傾過，話喺香港做生意其中一個難處係唔識同香港對口，相信有個專責嘅機構可以更好溝通。

點樣可以帶動業界發展？Sunny認為喺成立相關機構後，可以搞新版嘅香港時裝周，因為香港依家有好多唔同活動，但舉行嘅日子鬆散，建議將啲活動「谷埋」喺一段期間搞，但係就盡量唔撞正喺大型時裝周去搞，令連串活動變成一個重要嘅盛事，咁先可以吸引更多人嚟。

佢又話依家嘅市況「唔明朗」，促請政府就7月已到期嘅預先批核還息不還本計劃有序退場，兼且研究係咪要推出其他支援措施，包括同銀行機構商討延長還款期嘅可能性、提供其他適切嘅財政支援，以紓緩中小企喺還本時需面臨嘅財務壓力。