政情：搞旺夜市 葉劉瞄準女團粉絲

雖然政府成日都話疫後復常，之不過經濟增長仍然疲弱。有見及此，政府話要搞活夜市，身兼行政會議召集人嘅議員葉劉淑儀就覺得香港人北上消費已成常態，今時今日都唔可以「盲搞」大笪地，咁唔知佢有咩計仔呢？

葉劉喺報章撰文話自從政府話要搞夜市，一時之間，「爺孫落吧」、大笪地、睇相占卜等建議此起彼落，但佢都點醒大家，話依家香港夜間經濟冇起色，係因為疫情3年改變港人生活模式，大家習慣咗喺屋企叫外賣、煲劇。

邀來港搞演唱見面會 咁依家搞大笪地得唔得呢？葉劉就憶述細個嘅時候去上環新填地、大笪地度照田雞、食碗仔翅，但係佢認為呢啲「平民夜總會」已經唔適用喺依家高度發展、高度規管嘅香港，如果太嘈吵熱鬧就會變成噪音，霓虹光管太繽紛就係光污染，食物都要衞生乾淨咁話。

所以，佢話夜間經濟一定要針對年輕人、專業人士同海外旅客，而且要符合佢哋嘅喜好同埋品味，好似政府可以搞大型音樂會、體育活動、主題嘉年華、文藝展覽、電影節等，仲話應該要邀請南韓女團同內地頂流來香港搞演唱會、見面會，到時一定超多粉絲捧場，順便帶旺市面同周邊活動咁話。