政情：改組校董會爭議 段崇智避得一時

開學禮追問紛至 拆彈殊不容易 喺2019年嘅社會運動期間，中文大學曾經變成一個「戰場」，事後外界炮轟中大變成「暴大」，同時狠批校園管理不善。事隔4年多，中大尋日舉行開學禮，校長段崇智用咗英語、廣東話同普通話致詞，其中佢係用普通話談及國家發展同國民教育嘅，但喺開學禮後就無回應改組校董會嘅爭議。

段崇智話香港能享受地理優勢，與內地及國際保持緊密聯繫，作為中大嘅一員，有責任進一步了解國家嘅悠久歷史同多元嘅現代發展，又話中大會提供豐富而實用嘅國民教育，提高學生嘅國家安全意識，培養民族認同感，又鼓勵學生要將目光放遠，以開放嘅心了解同把握區內發展帶來嘅機遇，裝備自己為國家、社會進步，以至世界持續發展作出貢獻。

致詞寄語學生要承擔責任 佢又話各個國家同地區較以往更唇齒相依，每件事情、每個決定皆帶嚟既廣泛同深遠嘅影響，而人類正面臨氣候變化、能源危機同疾病等迫切問題，需要全球社會共同關注同解決，又寄語新生要勇於承擔社會責任感，持續思考自身行動同決定會否影響他人同周邊世界。

對於科技發展嘅影響，佢係用廣東話同英文講嘅。佢話科技進步為勞工市場同就業生態帶嚟重大改變，威脅唔少工種地位同價值，喺人工智能同機械人嘅年代，學生須學會善用新科技，承擔責任，做對社會有益嘅事，期望學生喺未來4年嘅學習，注意發展創意思維，培養明辨思考同當機立斷嘅能力，學習與他人合作，掌管情緒，因呢啲技能都係人類獨有且不可或缺，即使最強大嘅人工智能或機器都難以學習。最後，佢亦以「學然後知不足」勸導學生須承認自己嘅不足，又話願望成真須付出許多努力、精力同毅力。

因改組中大校董會嘅私人草案預料11月交付立法會大會恢復二、三讀，成為眾矢之的嘅段崇智喺開學禮後被追問有關爭議，但佢並冇回應。

議員稱用特權法召段解畫 段崇智早前以病假為由缺席立法會相關草案委員會嘅會議，惹起議員不滿，有議員更批評中大管治「連一間幼稚園都不如」，甚至話要校長親自嚟「解畫」，可動用《立法會（權力及特權）條例》傳召段崇智出席會議，但都要到10月大會開番先可以處理。到時仲會唔會用呢把尚方寶劍？大家就要拭目以待嘞！