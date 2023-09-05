警察私家車撼燈柱 33歲司機昏迷送院

中環及何文田昨日發生兩宗車輛自炒意外，其中一輛警察私家車在金鐘道行駛時，司機懷疑不適暈倒，導致車輛在無人控制下撼撞路中交通燈柱，幸好有消防車湊巧駛經現場，即刻施以援手，將事主救出送院。另一宗車禍懷疑牽涉跣胎，一輛私家車在公主道掃毀路邊指示牌再「擒欄」，單邊離地傾側，司機身受輕傷。執法部門正跟進相關車禍成因。

據悉，昨日中午12時許，一名隸屬大埔警區的33歲男警員，駕駛警察私家車沿中環金鐘道往灣仔方向行駛，至近金鐘花園對開時，他懷疑感到身體不適，突然陷入昏迷，車輛隨之失控，猛然直撞交通燈柱，並且掃毀鐵欄和燈箱。事發不久，有消防車途經現場，車上消防員目睹意外情況，不由分說落車救人，他們從私家車車廂抬出陷入昏迷的司機，即場為其進行心外壓急救，事主無表面傷痕，其後交由救護車送往律敦治醫院搶救。多名同袍聞訊後，亦有趕赴醫院了解情況。

現場所見，捱撞交通燈柱被撼歪，私家車車頭凹陷損毀，車內遺有警察圍封膠帶等物品。受車禍影響，上址近力寶中心的快線一度封閉，交通受阻，事故原因有待進一步調查。

跣胎車掃指示牌再擒欄 另外，昨日凌晨近2時，一輛私家車沿何文田公主道往沙田方向前行，途經衛理道分岔路口懷疑跣胎失控，車輛撞毀兩塊交通指示牌，繼而剷上防撞欄杆，左邊車身傾側擱在欄杆上停下，車頭嚴重損毀，車底漏出偈油。意外發生後，有途經人士協助報案，救援人員奉召到場，安排嘴部受傷的姓陳（32歲）男司機送院，女乘客並無大礙，其後陪同赴院。執法人員正了解意外起因。