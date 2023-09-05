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疑油壓系統問題 機場登機橋傾倒
機場內一登機橋倒下（箭嘴示）。
【本報訊】昨晚9時許，赤鱲角香港國際機場近一號客運大樓中場客運廊，有一條登機橋突然傾倒至地面，職員見狀報案。多輛消防車及救護車接報後趕至現場，經搜索後證實無人被困或受傷。據了解，登機橋懷疑因油壓系統問題傾倒，真正意外原因仍待調查。
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