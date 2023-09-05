上海仔頭馬 金融趙畏罪走佬 區院審理同案被告

聲稱回報達33% 涉欺詐50萬 香港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻的頭馬之一、綽號「金融趙」的趙俊名，因涉嫌欺詐和洗黑錢逾819萬元而被控。趙早前沒有到庭應訊，已被法官正式頒布拘捕令。同案另一男被告陳浩鳴，則被控兩項洗黑錢罪，涉款約50萬元，陳不認罪，案件昨於區院開審。據控方開案詞及證人供詞披露，兩名事主於按摩時認識一名女士，該女士其後介紹其「契細佬」、自稱是上市公司總裁的趙榮梓（即趙俊名）予兩事主認識，趙向兩人聲稱有可獲33%高回報的投資，但實際上根本無該投資，最終兩名事主共損失50萬元。本案被告被指是負責兌現涉案兩張支票的人。

本案首被告趙俊名（44歲），被控一項洗黑錢、兩項欺詐及一項以欺騙手段逃避法律責任罪，合共4罪，趙早前已被頒令通緝。昨日到庭受審、年約卅多歲的次被告陳浩鳴，則被控兩項洗黑錢罪。控罪指陳於2018年2月10日，明知而處理從可供訴罪行所得的得益，合共50萬元的財產。

被指訛稱上市公司總裁 控方昨讀出開案詞，指梁姓男事主及江姓女事主於2014年中，到按摩院按摩時認識一名魏姓女士，她稱其「契細佬」趙榮梓投資有道。其後二人獲魏介紹認識趙，趙聲稱是上市公司富譽控股有限公司的總裁，並稱有一個投資計劃，只要投資25萬元，可在3個月內獲33%利息回報。二人最初認為趙可信，並合資25萬元作投資，且成功獲得回報。至2015年2月，二人再獲趙邀約投資，並各自開出一張沒有寫上收款人的25萬元支票。

據控方開案詞指，該趙榮梓即是趙俊名，他向兩名事主稱盛豐國際管理有限公司是富譽的成員公司，盛豐正為蒙古的採金及煉金項目籌集資金，其邀事主投資的正是該項目。但實際上趙並非富譽的總裁，富譽與盛豐亦無任何關係，事後兩名事主就該次投資，並無收到任何回報及本金。而涉案兩張支票的收款人，最終寫上被告陳浩鳴的名字，並由陳將支票兌現，陳之後於2020年11月3日被捕。案件編號：DCCC 405,424/2021