港產廢紙回收 月製一噸再造紙

【本報訊】本着「自己廢紙自己重生」的信念，在香港科技大學化學工程系畢業的何寶琪，花了兩年時間研發創造本港首部「商用智能廢紙再造紙機」，新機於2023年1月面世。歷時半年，該機終於落地並與本港物流公司合作，成立本港首個一站式廢紙回收及再造工場，每日回收並自行生產環保再生紙，現時月產約一噸紙，即約20萬張A4紙，包裝成500張一包的自家品牌。

排水無損環境 目前，環保紙已開始送贈學校試用並聯絡不同企業合作，希望能打開本港的環保紙市場。

何寶琪表示，現時回收工場的機器已在24小時不停運作，新機亦已作出改良貫穿生產程序。此機已在內地、香港及台灣申請專利中。整部機內置儲水式循環系統運作，毋須連接排水裝置，需排走的水已經處理成中性水，無損環境。

內地的「禁廢令」，全面禁止外國廢料入境，曾令本港出現「廢紙圍城」情況，全面實施「自己廢紙自己解決」，將是全港環保回收業所面對的最大挑戰。從事物流行業超過10年的物流公司高層劉慧珠則指，得悉有新發明的再造紙機，遂與發明者合作，建設回收工場，在港收紙及生產環保紙，盡力推動環保。