為賺幾百賣戶口供洗錢 29人落網

【本報訊】本港騙案成風，騙徒更會看準個別市民想「搵快錢」的心態，以微薄報酬利誘他們出售個人資料，藉此開設銀行戶口清洗黑錢。執法部門在上月展開為期3周的打擊行動，一共拘捕29名傀儡戶口持有人，相信他們為數百至數千元酬勞「助紂為虐」，同時偵破28宗騙案或洗黑錢案，牽涉騙款總額高達2,750萬元，其中過半數來自一名主婦，她誤信網上「情郎」的甜言蜜語，在半個月內斥資近1,400萬元投資虛擬貨幣，最終滿盤皆空。

搗23宗騙案 涉2750萬 上月11日至31日，執法部門重點打擊詐騙集團利用傀儡戶口清洗犯罪得益的渠道，並以涉嫌「詐騙」、「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」拘捕20男9女（19歲至64歲），他們俱為傀儡戶口持有人，現已獲准保釋候查，須於9月報到。

行動中，人員成功偵破23宗騙案，當中包括網上求職、購物、網上情緣、投資及電郵騙案，涉款共約2,750萬元，損失最慘重的是一名無投資經驗的家庭主婦，她墮入網上情緣兼投資騙案，錯信自稱投資專家的騙徒，投資加密貨幣，結果在半個月內賠上近1,400萬元巨款。此外，行動亦搗破5宗洗黑錢案件，相信有受害人於外地被騙後，有關騙款流入香港清洗，涉款約2,000萬元。上述案件一共牽涉74名報案人（18歲至75歲）受害。

執法部門指，被捕男女大多報稱無業、任職家庭主婦或建築工人，部分人有相關罪案的刑事紀錄。據初步調查所得，部分被捕人供稱透過通訊軟件認識犯罪集團成員，並收取數百至數千元不等報酬出售銀行戶口或個人資料。行動中，人員檢獲一批與案有關的手機、銀行卡和銀行文件，將進一步調查有關證物，不排除有更多人被捕。