網絡保安事故 上半年急增17%

【本報訊】本港網絡保安事故上升，香港生產力促進局轄下的香港電腦保安事故協調中心公布，今年上半年處理逾3,800宗安全事件，按年增加17%，當中有1,800多宗屬於殭屍網絡；1,700多宗屬於釣魚攻擊，其中涉及釣魚攻擊的網址多達一萬個，按年顯著增加超過兩成，顯示網絡安全的威脅及攻擊日漸頻繁。

多屬殭屍網絡攻擊 根據數字，該中心去年共處理8,393宗保安事故，較2021年升9%，是4年來首次錄得升幅，最主要事故亦為殭屍網絡，多達4,858宗，較前年升加40%。該中心籲企業及市民應持續提高資訊保安意識，加強防範各種網絡攻擊，以免蒙受損失。

生產力局「智慧安全城市展館」，與該中心、政府資訊科技總監辦公室及執法部門等合作，設置網絡安全資訊和相關科技展覽，冀加強業界和市民預防網絡攻擊和保護個人私隱的認知。

執法部門將於本月13至15日舉辦「網絡警政國際論壇」，邀請海外專家來港討論網絡安全發展，加強打擊網絡罪案。