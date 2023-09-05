高球場開放 自稱原居民鄉紳 舊場揮桿洩憤

無視職員阻撓 揚言日日打球 粉嶺高爾夫球場「舊場」約32公頃土地，上周五（1日）如期被政府收回後，交由康樂及文化事務署管理，原應同日下午開放予市民作「寵物共享公園」及步行徑。惟受到颱風影響，署方指有樹木倒塌需要清理而延遲至昨日開放。而昨晨11時「舊場」終於開放予公眾享用，不少市民更攜同寵物到來感受草皮；惟期間有多名自稱是「原居民鄉紳」的人士，不理職員勸阻在「舊場」危險地揮動球桿，罔顧其他公眾安全，擾攘約半小時後自行離開。

寵物共享公園 小狗開心散步 粉嶺高球場「舊場」部分用地被收回後，康文署日前已清理因颱風引致的塌樹，並於昨日早上11時起對外開放。開放的設施包括位於公園北端的「寵物共享公園」、步行徑和24小時營運的收費公眾停車場。至於公園內的兩個五人硬地足球場，由於地面破損及情況不理想，有待康文署維修及翻新後，今年稍後始對外開放。

本報記者現場所見，有退休人士稱早上「舊場」未開門已前來等候，入場後認為該處環境優美，惟對於應否將部分地方作建屋之用，感到矛盾；亦有市民支持開放舊場，因以往只有部分「權貴」人士可享用設施；亦有狗主攜同寵物前來，形容草地質素不錯，可讓愛犬感受一番，又認為本港人口密集，部分地段用作建屋亦無可避免。

「大頭嶺村原居民」斥不獲尊重 正當市民享用「舊場」設施及美景時，有逾10名「不速之客」攜同高爾夫球桿，在向公眾開放的1號洞位置揮動球桿，被附近市民直斥其行為自私及罔顧他人安全。本報記者在現場了解，該批為數10多人、自稱是「上水村村民」、「原居民鄉紳」等，其中一名自稱上水大頭嶺村原居民的簡先生更稱，當年遭港英政府以低價強行收地，政府和球會曾授權准許鄰近鄉村人士入內打球；他更指不滿政府收回部分「舊場」卻未有通知他們，認為不獲尊重，更稱會繼續日日到場打球。該批人士疑「生事」期間，曾與現場數名康文署職員爭執，更不顧職員阻撓自行打高球，相關人士逗留約半小時後自行離開。

而為配合將於粉嶺高爾夫球場舉辦的兩場大型高爾夫球賽事，相關場地會由今個月11日起暫停開放，其後兩個月將會讓香港哥爾夫球會籌備賽事，並在11月中歸還場地。此外，就香港哥球會針對高球場用地的環評報告，向高等法院提出司法覆核，早前高院法官已頒布書面裁決，批准暫緩執行環評程序，直至明年5月9日開審的司法覆核案有裁決為止，期間土木工程拓展署仍可繼續進行各項研究工作，前提是不會涉及任何有可能破壞環境的建築工程。