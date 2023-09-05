醫健：成視在人：視網膜病變 早產嬰高風險

我們之前有向大家介紹過「早產嬰兒視網膜病變」（ROP）在拉丁美洲和東南亞尤為普遍，此病是由於早產嬰兒的眼睛血管會異常生長，如果不在出生後數周甚至數天內接受治療，有機會永久損害視網膜。這種眼疾本可避免，奈何部分地區醫療資源匱乏及欠缺醫療技術，令這些嬰兒白白失去視力。

出生後數天屬治療黃金期 在秘魯奧圖斯科，一名29周大的早產男嬰Gabriel在一家鄉村醫生診所出生，屬於極度早產，一般情況下，拉丁美洲約有7成此類嬰兒無法存活。其母親絕望表示：「我們不抱任何希望，他十分細小，很脆弱，我們感到恐懼及悲傷。」更絕望的是，Gabriel出生後17日，再被診斷出患有ROP，令這家人十分崩潰。值得慶幸的是，Gabriel在當地獲轉介到奧比斯的合作醫院接受了治療，現時已5個月大，正在努力成長。

當地另一名早產女嬰Genesis亦面對同樣情況，她出生時僅重1磅左右，需要長期躺在重症監護室，小小的身軀要帶滿呼吸機及儀器。惟她的生命剛剛開始，便要面臨失明風險，同樣獲診斷ROP。醫生更向家人表示女嬰無法活下去。

不過，年紀小小的Genesis求生意志十分強烈，家人亦沒有放棄，幾經輾轉下，女嬰成功獲轉介至奧比斯合作醫院接受護理，先處理ROP的眼疾問題，同時獲進行持續的醫療護理。Genesis已走出鬼門關，目前與一般小朋友一樣上學讀書。奧比斯