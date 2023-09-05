年輕發病率飆3成 明知有效 卻乏恒心 AI輔助復康 增中風者運動意欲

【本報訊】本港中風患者有年輕化迹象，年輕中風個案（18至55歲），近年發病率有上升趨勢，在2021年就有3,126人因中風而死亡，由2001至2021年20年間，年輕中風發病率增加30%。有病人組織早前進行一項問卷調查發現，大部分中風患者認為自己在病發後，體力及活動程度、靈活反應未如理想。由於缺乏恒心及沒有人指導，導致難以進行定期運動習慣，大部分中風患者都希望透過AI人工智能復康運動，並且可在家進行，能夠大大提升運動意欲。

新健社早前進行一項問卷調查，並收集了120名中風患者回應，其中有5%為年輕中風人士，年齡介乎18至30歲。七成患者表示有復康運動安排，但分別有69%、74%、67.5%受訪者評價「頻密程度」、「每次復康時間」、「與住家距離」為5分或以下，反映評價未如理想。至於運動習慣，有84%受訪者認為運動對中風復康有幫助達5分或以上。

度身編訂療程 冀廣泛應用 本港引入首個為中風患者度身編訂復康療程的流動應用程式，醫護人員會按患者年齡、病情及復康部位等因素，來配對合適的運動種類。目的讓中風患者在家中可透過AI應用程式來輔助進行復康運動，組織提供免費名額，期望未來可以在港廣泛應用。

腦神經科專科醫生黃家星指出，中風患者在病發後的復康運動十分重要，可以直接影響患者再入院的風險以及其活動能力。AI復康療程主要針對輕度及中度中風的患者，如中風後遺情況非常嚴重，或無法跟隨指示運動則可能未能採用，建議患者必須在有照顧者在旁的時候進行運動。