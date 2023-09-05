尖沙咀集結案 9人被控 2學生認罪

【本報訊】2019年理大發生衝突，期間有市民前往尖沙咀科學館一帶集結，其中9人被控非法集結罪，案件昨在區域法院審理。當中兩男認罪，押後至11月28日判刑，一人准保釋，另一人須還押。其餘7人否認所有控罪受審。

昨認罪的是學生鄧朗言（16歲）及學生吳鎮鋒（19歲）。其中鄧獲准保釋候懲，吳則須還押。同意案情指，當日大批示威者在現場集結，與執法人員對峙。之後執法部門驅散，在科學館廣場一帶拘捕兩人。

2019年理大衝突觸發 不認罪的7名被告，包括王晉彥（20歲，無業）、鄭康成（20歲，網頁設計員）、賴恒基（28歲，註冊護士）、趙穎琪（22歲，無業）、葉佩珊（24歲，文員）、羅芷君（21歲，學生）及王伊婷（28歲，文員）。9人同被控於2019年11月18日，在尖沙咀科學館廣場一帶非法集結。其中王伊婷另被控一項在公眾地方管有攻擊性武器，即管有一個能發出激光的裝置。案件編號：DCCC 856/2020