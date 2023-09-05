涉WhatsApp群組揚言殺警 3男拒認煽惑

【本報訊】3名男子涉嫌在2019年，於一個有關「Audi」汽車的WhatsApp群組內揚言殺害警員及他們的家屬，被控兩項煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害罪。3名被告昨於區院否認控罪。控方指，眾被告的煽惑言論包括「黑警死全家，禍必及妻兒」及「如果有人無差別殺警，殺佢哋老婆仔女，佢哋會驚」等。

3名被告依次是50歲售貨員關嘉林、31歲健身教練葉子軒及51歲工程公司東主曾智健。3人被控於2019年10月7日，在港非法煽惑其他不知名人士，非法及惡意地導致警務人員，及警務人員其家屬身體受嚴重傷害，意圖使他們身體受嚴重傷害。

據控方開案陳詞指出，案發期間3名被告均是「HK Audi 5 Club」WhatsApp群組的成員，關更是群組管理員之一，案發時群組成員稍多於100人。

群組內任督察成員通知同袍 案發當晚約9時，曾先在群組發言，約個多小時後，其中一名成員提及一段保安員制止執法人員進入商場片段，及後引來包括3名被告及其他成員回覆，3名被告開始主導並驅使衝着傷害執法人員的討論，以及從中散播針對執法部門的不合理憤恨，眾人亦提及人員應受傷害原因及傷害他們的方法。

至午夜時分群組共發出超過579條訊息，包括提出傷害人員及其家人及令他們身體受嚴重傷害的方法。3名被告發出的訊息包括「班黑警係確確實實強姦咗人同殺咗人，死有餘辜？」「每3個月殺一個，殺X到佢哋出街都疑神疑鬼」及「緊（梗）係向佢哋家人仔女報復啦」等。

同年12月31日3名被告先後被捕，他們均稱發布訊息旨在宣洩憤慨情緒或怒火，無意傷害他人。葉稱其訊息引發支持警隊的群組批評，並聲稱已作公開道歉，但人員找不到相關證據。控方傳召曾為群組成員的時任高級督察陶勁笙作供，他稱察覺群組對話有異樣而通知同袍。案件編號：DCCC 571/2022