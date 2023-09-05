貧富不均 蝸居屈身 民生滿意指數失分

樣樣缺乏支援 年輕受訪者更悲觀 今屆政府上任逾一年，有政黨進行「社會民生滿意指數」調查，最近一次調查結果顯示平均得分為63.77分，而在居住環境、改善貧富懸殊、土地房屋供應等3個範疇得分最低及不合格，交通、照顧長者兩個範疇的分數則有跌幅，而18至40歲的年輕受訪者分數整體較其他年齡組別低。有議員就改善居住環境和貧富懸殊提出意見，希望政府可進一步振興經濟，以惠及民生。

該政黨自2022年7月開始共進行3次調查，最近一次於今年7月10日至19日進行，共訪問816個受訪者。調查主要就土地房屋供應、居住環境、交通、協助青年發展和向上流動、醫療服務、改善貧富懸殊等12個範疇進行調查。其中居住環境、改善貧富懸殊以及土地房屋供應等3項狀況，順序的滿意度均值為4.99、4.54和4.48；教育、保護環境和協助青年發展和向上流動等3項則錄得較大升幅，分別為0.27、0.32和0.38；交通及照顧長者兩項的評分則出現輕微下跌，跌幅分別為0.07和0.01。結果亦顯示年輕組別的受訪者，一般較年長群組人士相對悲觀，他們對社會民生狀況滿意度亦相對較低。

倡改善 職津 託兒服務 議員顏汶羽指交通範疇分數下跌「不足為奇」，因過去半年實施三隧分流、隧道費增加、加價等，結果也「合乎民情」。對於貧富懸殊方面，他建議政府應優化「在職家庭津貼計劃」，新設「64-144小時總工時」層級，以及豁免計算各項照顧者計劃所領取的津貼，申領期也應由6個月縮減至兩個月；調整法定最低工資計算方式；設立新生代儲蓄基金及進一步增加託兒設施及資源，他指政府應在不同商貿區開設託兒中心，以及鼓勵大企業在辦公樓設立託兒中心，以助雙職家庭。

促5年內取締劣質劏房 議員陳學鋒對改善居住環境建議，指政府應制訂取締劣質劏房計劃，於5年內逐步取締劣質劏房；就《業主與租客（綜合）條例》、《水務設施規例》、《建築物條例》等加強執法，及制訂起始租金；針對多宗冧石屎個案，建議政府對舊樓巡查，及成立跨部門專責小組，亦應設立「代辦主導」維修機制，以免等有損傷時屋宇署「先做嘢」。