日暈再現 多區清晰可見

【本報訊】本港上空再現日暈，昨午12時許，一道巨大的日暈高懸半空，如一環七色彩虹圍繞着太陽，大嶼山及九龍塘等多個地區均可清晰看到。日暈屬於一種光學現象，通常會呈環狀或弧狀，並反射出紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫7種顏色。

反射7色 中午最易觀察 根據天文台資料顯示，1.5萬呎以上的卷雲或卷層雲上，水分凝結成的冰晶在角度正確時將陽光折射，會出現圓形的日暈，形成的原理與彩虹相似。雖然地區並不會特別影響日暈的觀察，惟日暈在中午時分最易觀察，並會隨着入夜而變得困難。如果並無被位處較低的雲層遮擋，日暈亦有可能持續至第二日。由於科技的進步，日暈的現象較容易被拍攝到，故近年的紀錄次數可能會較高。

日暈有「小暈」，即22度暈；和「大暈」，即46度暈兩種。小暈是以發光體為圓心，角半徑為22度的一種內圈呈淡紅色，外圈偶爾為紫色或白色的光環，光環內的天空明顯較光環外的暗。而大暈則是角半徑為46度的暈環，十分少見，一般比小暈暗。