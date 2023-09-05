酒店業料申請2000外勞

【本報訊】「補充勞工優化計劃」昨日起接受申請，26個工種將容許輸入外勞。有議員表示，零售業欠缺3、4萬人手，每個崗位都有空缺，不少僱主欲把握機會提出申請。有酒店業界則形容業界缺人缺得「好離譜」，估計欠缺9,000人，令不少酒店房間無法使用做生意，故業界初步希望申請2,000名外勞。

聘外勞成本較聘本地人高 香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉昨日在電台節目表示，酒店業界主要欠缺9,000人，主要是房務員、餐飲侍應及前台接待員。他指目前業界仍未找到地方為輸入勞工安排住宿，惟勞工處容許外勞在內地居住，故靈活性較大，加上希望外勞表現能達到本地水平，故需為他們安排培訓，亦要中介公司協助聘請，全部都需時處理。

他續指，由於聘請外勞的成本比聘請本地人高，故業界初步希望申請2,000名外勞，每個工種約佔三成多。此外，輸入外勞只是中期方案，不能長遠解決本港出生率下降及勞動人口減少等結構性問題，冀政府會推出其他人口政策或吸引人才方案。

批發及零售界議員邵家輝表示，各行業均欠缺人手是不爭的事實，估計零售業欠逾一成人手，大約3、4萬人，相信現時申請程序壓縮至3個月，又容許外勞在內地居住，將吸引不少僱主申請計劃，但確實反應仍要視乎申請程序是否容易和暢順，希望計劃能為業界補充人力，勞工處亦會做好把關。