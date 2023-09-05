首輪輸入護理員少於半數獲批

安老服務協會稱，不少以往循「補充勞工計劃」申請輸入外勞的私院在首輪特別計劃未能獲批配額，意味原有外勞未能續期，將影響人手和服務，批評新舊計劃銜接出問題，不應將新舊申請混合處理，審批時應優先考慮原已聘用外勞的院舍。

業界憂影響人手及服務

以往私營安老和殘疾院舍可經勞工處「補充勞工計劃」申請輸入護理員，港府今年6月推出特別計劃准許所有類別院舍申請，繞過勞顧會審批，另設審批機制；社署署長會諮詢由勞福局、社署和勞工處代表組成的跨部門聯絡小組意見，以決定每宗申請可輸入人數。特別計劃配額上限7,000人，計及現有4,000個輸入護理員，冀額外輸入3,000人。