首輪輸入護理員少於半數獲批
【本報訊】本港護理服務人手短缺，首輪「院舍輸入護理員特別計劃」於7月3日結束申請，並剛完成審批。社會福利署回覆傳媒查詢時指，370間院舍遞交申請2,162個輸入護理員配額，超額申請逾倍，最終173間院舍獲批1,003個配額、即不足一半院舍和申請配額獲批。
安老服務協會稱，不少以往循「補充勞工計劃」申請輸入外勞的私院在首輪特別計劃未能獲批配額，意味原有外勞未能續期，將影響人手和服務，批評新舊計劃銜接出問題，不應將新舊申請混合處理，審批時應優先考慮原已聘用外勞的院舍。
業界憂影響人手及服務
以往私營安老和殘疾院舍可經勞工處「補充勞工計劃」申請輸入護理員，港府今年6月推出特別計劃准許所有類別院舍申請，繞過勞顧會審批，另設審批機制；社署署長會諮詢由勞福局、社署和勞工處代表組成的跨部門聯絡小組意見，以決定每宗申請可輸入人數。特別計劃配額上限7,000人，計及現有4,000個輸入護理員，冀額外輸入3,000人。
安老服務協會主席陳志育稱，不少院舍在首輪特別計劃未獲批輸入護理員配額，意味現有外勞未能續期，將影響人手和服務，短期亦難在本地招聘合適人手，後果嚴重。他批評新舊計劃銜接出問題，政府應檢討。
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