隔離營改建外勞宿舍 容納8000人已備接駁車

本港部分行業人手短缺，政府早前推行建造業運輸業輸入勞工計劃，首批外勞會在今年第4季來港。建造業議會負責將元朗潭尾的社區隔離設施，改裝成外勞中央宿舍，料可容納8,000人。發展局稱相關外勞宿舍仍在進行工程，料下月開始運作，為期兩年，並正另覓土地作長期中央宿舍。

正在改建的元朗潭尾社區隔離設施地皮面積約10公頃，相當於18個標準足球場的大小，預料可提供2,000個單位、供8,000人入住。發展局署理副秘書長黃何詠詩指，潭尾外勞宿舍目前仍正進行工程，預料下月開始運作，為期兩年。

位處元朗 提供2000單位 當局亦正同步另覓土地，期望用作長期中央宿舍。她出席元朗區議會時指，潭尾宿舍交由建造業議會、基於兩項原則營運，包括不影響元朗區內交通及居民生活，以及讓工友有舒適的居住環境。

建造業議會行政總裁湯熾忠透露，潭尾中央宿舍會採用開放式管理模式，外勞出入會有紀錄，避免大批工人同時進入社區，強調管理的基本概念是不影響附近居民及社區。他又指，宿舍的中央管理團隊，會與14個小區保持溝通，每日會分地點、分時間，安排旅遊巴接載外勞前往地盤工作，確保不會對地區交通等構成不便。

元朗區議會副主席鄧賀年就指，工人不是AI（人工智能），他憂慮若有人遲到，同時又有大量旅遊巴停泊，會加劇區內交通擠塞問題。

去年3月落成的元朗社區隔離設施，屬第一批落成的6個社區隔離設施中最大的一個，提供約2,000個單位，由發展商借出土地供政府迅速興建而成。

至於建造業運輸業輸入勞工計劃，容許建造業及運輸業的僱主在符合指定準則的情況下申請輸入勞工配額，兩個行業輸入勞工計劃的配額上限共20,000個，建造業佔12,000個，運輸業界佔8,000個，航空業佔6,300個及公共小巴和客車行業佔1,700個。每個行業輸入的勞工不應超過各自的配額上限，同時亦需符合包括聘用本地工人和外勞比例為2：1等規定。