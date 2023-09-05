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不堪學業困擾 13歲仔墮斃
男生於青山公路荃灣段一大廈墮樓。（蘇偉明攝）
【本報訊】昨晨近7時，青山公路荃灣段123號樓上，一名13歲男學生懷疑由高處墮下，倒臥大廈平台位置。救援人員趕至現場，將昏迷事主救回地面，再交救護車送往瑪嘉烈醫院搶救。人員在場未有發現遺書，初步不排除男生受學業問題困擾，在開學日由大廈一單位墮下輕生。
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