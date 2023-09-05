SAT考試Wi-Fi失靈 考生促考評局改善
【本報訊】由美國大學理事會 （College Board） 主辦，香港考試及評核局（考評局）獲委託於本港舉辦的學術能力評估測試（Scholastic Assessment Test）（下稱SAT），上月底於亞洲國際博覽館舉行。
逾百考生乾等兩小時
本報收到考生投訴，指她參與的考試場地出現多次「甩轆」情況，包括要考生乾等逾兩小時，試場的無線網絡（Wi-Fi）失靈，令大批考生無法進行考試，結果包括她在內逾百名考生延遲逾兩句鐘完成，更因而影響考試表現，坦言需要重考，盼考評局改善場地安排及設施。
參與該考試的Mary（化名）事後向本報投訴，指試場出現大混亂，她被通知需要於早上7時30分到達試場準備，由於試場位於偏遠的亞博館，眾多考生前一晚入住附近的酒店，惟當日早上10時才開考，不理解考評局要提早2.5小時到場的做法。她指，考生帶手提電腦到場參加考試，不過現場信號極差，包括她在內現場逾百名考生無法連線上網。現場有職員着她到支援室應考，卻發現內裏已坐滿人，有同學甚至要坐在地上考試。她其後回到主考場，幾經波折後，延遲逾兩小時才完成考試，批評考評局安排混亂，令包括她在內的多名考生無辜受累，亦坦言已有心理準備要重新再考，盼望考評局能改善場地安排及應考設備，待她下次再考時不會因場地及連線問題而「肥佬」。
考評局發言人指，上述SAT考試期間，有小部分考生因個人電腦裝置的不同設定而在連接Wi-Fi或啟動「Blue Book」系統時遇上困難，但考試運作大致暢順。另外，所有考生於應考期間均獲安排適當的桌椅進行考試。 截至8月30日，考評局未有收到有關今次考試的投訴。然而，考評局正與美國大學理事會檢視是次考試的安排，以作出適當的改善。
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