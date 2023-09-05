SAT考試Wi-Fi失靈 考生促考評局改善

參與該考試的Mary（化名）事後向本報投訴，指試場出現大混亂，她被通知需要於早上7時30分到達試場準備，由於試場位於偏遠的亞博館，眾多考生前一晚入住附近的酒店，惟當日早上10時才開考，不理解考評局要提早2.5小時到場的做法。她指，考生帶手提電腦到場參加考試，不過現場信號極差，包括她在內現場逾百名考生無法連線上網。現場有職員着她到支援室應考，卻發現內裏已坐滿人，有同學甚至要坐在地上考試。她其後回到主考場，幾經波折後，延遲逾兩小時才完成考試，批評考評局安排混亂，令包括她在內的多名考生無辜受累，亦坦言已有心理準備要重新再考，盼望考評局能改善場地安排及應考設備，待她下次再考時不會因場地及連線問題而「肥佬」。