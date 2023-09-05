涉港大OCamp非禮 20歲男生准保釋

20歲被告鄧皓然，被控於2023年8月20日，在元朗大棠山道31號保良局賽馬會大棠度假村活動室非禮女子Ｘ。他另被控於8月21日，在同地宿舍客廳非禮女子Ｘ。被告在8月30日被捕，案件原本在上周五提訊，惟因十號風球懸掛，聆訊押後至昨日始進行。

案件押後至11月再訊

被告昨被押上法庭，庭上所見他染金毛、中等身材。控方昨申請押後，以便執法部門繼續追查，包括調查是否有其他受害人，翻查營地閉路電視片段，同時檢驗被告電話。控方不反對被告保釋。辯方則不反對押後。裁判官最終應控方要求把案押後至11月13日，准被告以5,000元擔保外出，期間不可離港，每周到警署報到兩次，不可接觸證人。