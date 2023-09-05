涉港大OCamp非禮 20歲男生准保釋
【本報訊】一名香港大學男生被指在護理系學生會迎新營（OCamp）中，兩度非禮一名女子，因而被控兩項非禮罪，案件昨在粉嶺裁判法院首度提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至11月13日再訊，以便執法部門進一步調查，被告獲准保釋。
20歲被告鄧皓然，被控於2023年8月20日，在元朗大棠山道31號保良局賽馬會大棠度假村活動室非禮女子Ｘ。他另被控於8月21日，在同地宿舍客廳非禮女子Ｘ。被告在8月30日被捕，案件原本在上周五提訊，惟因十號風球懸掛，聆訊押後至昨日始進行。
案件押後至11月再訊
被告昨被押上法庭，庭上所見他染金毛、中等身材。控方昨申請押後，以便執法部門繼續追查，包括調查是否有其他受害人，翻查營地閉路電視片段，同時檢驗被告電話。控方不反對被告保釋。辯方則不反對押後。裁判官最終應控方要求把案押後至11月13日，准被告以5,000元擔保外出，期間不可離港，每周到警署報到兩次，不可接觸證人。
據香港大學早前回應事件時，確認案件涉及近期的護理系學生會迎新營事件，一名該校學生涉嫌非禮被扣留調查。校方重申絕不容忍不法行為，將嚴肅跟進事件。案件編號：FLCC 1451/2023
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