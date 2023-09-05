教大28歲仔疑迎新營強姦組媽

【本報訊】大學迎新營（OCamp）又驚傳風化案！上周六，一名女子在社交平台Instagram發文，指她在8月27日參加大學其中一個OCamp，並且擔當「組媽」，當時營地浴室的門鎖發生故障，她多番嘗試上鎖均不成功，只好向「組仔」講述情況，告知各人打算洗澡，以免有人誤闖。惟她洗澡期間，其中一名組仔懷疑明知故犯，突然衝入浴室打開浴簾，嚇得事主花容失色，之後便在短時間內離開。

屢露狼相 曾闖浴室偷窺洗澡 女事主又羞又憤，換上衣服後興師問罪，惟該名組仔態度極為輕浮，辯稱當時精神狀態「飲咗酒」，而且「冇戴Con（隱形眼鏡）咩都睇唔到」，但願意「自隊兩板酒」作罰。女事主茫然失措，隨即找相熟人士傾訴，而她事後的心理大受影響，不希望見到涉事組仔及有任何接觸。

儘管女事主擔驚受怕，但第二日在營地廁所刷牙時，對方竟然若無其事入內更換隱形眼鏡，令她大感不安。事後女事主詢問其他人，揭發該名組仔疑為慣犯，曾在參加其他學會的OCamp時作出性騷擾行為。為免姑息養奸，女事主決定報案，並呼籲其他受害者透過社交平台講述遭遇，使色狼受到應得制裁。

文章張貼數小時後，再度有人爆出驚人內幕。發文者自稱受害者是其女性朋友，同樣是一名組媽，她在7月底參加大學OCamp，其中一晚與兩名男子留在度假營其中一個房間，一同坐在碌架床的下格玩啤牌。

至早上約6時，其中一名男子因為疲倦提早離開，正當女事主收拾殘局時，另一男子竟然露出狼相，趁機鎖上房門，並捉住女事主的手阻其離開，女事主抗拒不從，但無力擺脫，最終遭對方上下其手強暴。

消息指，兩案均牽涉教育大學的OCamp，犯案者懷疑同為一名姓嚴（28歲）男學生。據悉，第一宗案件的事發地點為大嶼山一個度假村，受害人除了向執法部門報案，亦已向平機會及大學通報事件；第二宗案件發生於7月23日，地點是元朗一個度假營地，屬於聯校迎新活動，事主在OCamp結束後，隨即向男友哭訴遭遇，由後者代為報案。執法部門將兩案分別列作「窺淫」及「強姦」，暫時無人被捕。

教大：性質嚴重 籲知情者舉報 教育大學向傳媒回應事件，指教大對校園欺凌及性騷擾採零容忍態度，由於指控的性質嚴重，學生事務處呼籲知情人士向校方提供進一步資料。此外，校方亦會視乎情況，將個案交由學生紀律委員會處理。若個案涉及刑事成分，亦會轉予執法機構調查。