颱風延後開學日 追趕作業感充實

跨境童減少 又遇移民潮 校方要度橋 受風暴「蘇拉」吹襲影響，全港中小學及幼稚園的開學日，由上周五延至昨日，惟仍不減學生們對新一學期校園生活的期待。大批學生昨晨皆抖擻精神，陸續回校上課；其中在上水一間小學，早上7時半已經陸續有學生返回學校，包括約兩成為跨境學生。而為讓小一學生適應校園生活，有學校特意安排迎新活動，讓學生盡早投入及享受學習樂趣。

惟上周經歷超強颱風襲港，不少校舍亦受到不同程度破壞。其中，鳳溪第一學校校長朱偉林表示，風暴前校方已經盡量將戶外物品搬到室內，大型帳篷亦已用長櫈壓住，並有委聘公司檢查學校天台的太陽能板結構；惟風暴期間，仍有數個大型帳篷被吹爛，校園亦有大量樹木斷枝，經校方人員努力清理後，昨日仍順利開學。

朱偉林指，學生都期待回校，當中有兩成是跨境學生，數目較去年少，因為有部分學生選擇在深圳繼續讀書，而「雙非」、「單非」的學生都較往年少。校方事先已提醒學生準時上車，並提點保母車公司向家長確定上車時間和地點，確保有足夠人手，結果學生們皆能順利返校。有今個學年升小六的跨境學生表示，昨晨5時許已起床，經福田口岸過關，全程大約用了10多分鐘；他表示，過關人流較多但過程都算快，又指打風沒有影響心情，認為不用上一天課再放兩天假的安排較好，有更多時間準備開學。有升小一的本地學生表示，利用上星期五的颱風假期，完成全部假期功課，期待新一年學業成績可以更好。

有小學安排3天迎新活動 而為了讓小一新生適應小學生活，佛教志蓮小學特意安排3天「小一迎新活動」，由老師及社工帶領多元活動，包括認識新朋友、學習課堂常規、小組活動學習模式；惟位於堅尼地城的聖嘉祿學校因收生不足，本學年不獲准開辦小一，校長李永佳表示，在移民潮及出生率下降的情況下，每間學校都同樣面對收生問題，並指校方已採取不同策略加強社區人士對學校的認識，包括到幼稚園宣傳、在校門外擺放易拉架，亦將舉行開放日。另外，有家長認為學校口碑好，以致新學年全校共有13名插班生，並稱對學校成功於2024/2025學年開辦小一有信心。另外，在九龍塘校區，本報記者現場所見，清晨已有不少家長提早出門，專程駕車接載子女上學，令當區路面有少許擠塞。未知是否學童們放暑假樂而忘返，入校門前均對父母帶點依依不捨，惟見同學朋友仔即面露笑容返回校園。