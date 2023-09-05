蘇拉遜預期 專家稱保守預測保障市民

【本報訊】「蘇拉」過後「海葵」緊接逼近，颱風浪接浪。天文台昨凌晨4時40分發出1號戒備信號，天文台指昨午3時，強烈熱帶風暴海葵集結在本港以東約530公里。對於有市民質疑「蘇拉」威力遜於預期，不及2018年的「山竹」，香港氣象學會發言人梁榮武表示，反映科學永遠有不確定性，氣象科學有不完善之處。蘇拉由呂宋進入南海的過程，當時風力十分強勁，預計不到它會在進入本港時明顯減弱。

氣象圖顯示，蘇拉接近本港時，結構變得鬆散，可能受到微弱的東北季候風影響，有較乾燥的空氣捲入蘇拉的環流內，亦可能是蘇拉環流部分與陸地摩擦，令其風速減慢。梁表示，本港天文台使用的儀器已相當不錯，不比世界任何地方「輸蝕」，但計算數據往往有不確定性，大氣層運作非常複雜，就算超級電腦亦不能百分百模擬，尤其對極端天氣的預測，永遠要較保守，以保障市民安全為先。

破壞性風力集中南部 天文台署理高級科學主任蔡振榮指，根據衞星圖及數據分析，蘇拉風力強勁，中心附近最高風速達每小時230公里，是天文台自1950年有紀錄以來在南海第二強的熱帶氣旋。從雷達圖所見，蘇拉的環流相當緊密，風眼在南邊近距離掠過，相關破壞性風力亦主要影響本港南部地區。

他解釋，颱風風力最強的位置在眼壁，由於蘇拉眼壁較小，只橫過本港南部一帶，其他地方如吐露港，只錄得暴風程度風力，風暴潮未如預測般嚴重。資料顯示，蘇拉在香港南邊掠過時有減弱趨勢，而其最強風力集中在香港以南。若蘇拉採取略為向北的路徑接近本港，香港大部分地區的風力肯定更強。