私樓天台安裝 須向保險公司申報

【本報訊】太陽能板吹落街，猶如大刀片飛砸，後果不容小覷，隨時導致人身傷亡及財物損失。有保險業人士表示，私人樓宇在天台安裝太陽能板，事前須獲得法團或管理公司同意。法團理應有購買第三者責任保險，並就加建物向保險公司作出申報。

《建築物管理（第三者風險保險）規例》自2011年起生效，強制要求業主立案法團，為建築物的公用部分及法團財產，購買第三者風險保險，其保額不得少於1,000萬元。國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，太陽能板在大廈天台公眾地方安裝，代表太陽能板屬法團名下。若太陽能板鬆脫墜下，導致住戶窗戶、外牆、冷氣機損毀，受影響業主可向法團索償維修費用，實報實銷。

惟羅少雄提醒，假如法團無就加建物向保險公司申報，且無定期做足維修保養等，保險公司有機會拒絕賠償；若太陽能板吹落街，導致人命傷亡、壓毀車輛等財物損失，太陽能板擁有人及法團，或須獨力承擔所有賠償。

村屋方面，大埔村民陳榮禮10多年前已安裝太陽能板。他表示，2018年超強颱風「山竹」襲港時，朋友家中的太陽能板吹甩且砸毀一輛「錢七」（車輛），最終賠償萬多元。他分享指，村屋加建太陽能板後，同樣要向保險公司作出申報，惟家居保險保費一般會較貴。以他為例，過往家居保險每年開支僅1,000多元，申報後上調至2,000多元，貴近一倍。

村屋裝設 普遍欠維修 陳榮禮指，村屋安裝太陽能板後，普遍缺乏維修保養。「除非發電率變低，偶爾先會搵人維修檢查，相信一年都未必有一次」。他提醒，颱風來襲前，住戶除了將露台、天台的物品移至室內，亦應自行檢查太陽能裝置的螺絲是否穩妥。