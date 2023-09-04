龍七公：軍援來者不拒 卻叫批評閉嘴

烏軍今年6月起展開大反攻，可惜「雷聲大、雨點小」，未能像去年反攻般收復大量失地，反而損兵折將，更有多個重要據點淪陷，令烏軍士氣受挫。反攻失利，急得像熱鍋上的螞蟻的國家不只有烏克蘭，還有其背後的「金主」；畢竟並非所有國家都像英、美、法、德般財力雄厚，有些國家「傾家蕩產」支援烏克蘭，倘若澤氏政權最終戰敗倒台，該些國家將輸得一無所有，更可能遭受俄羅斯的報復。

縱然未派兵直接參戰，但不少歐洲國家在開戰之初，均有向烏克蘭提供大量武器。對於英、美、法、德等軍事強國而言，向烏克蘭提供軍援不過是清理庫存，雖說開支巨大，但對軍力影響很小；惟其他提供軍援的國家，就不好說了。有些國家比較聰明，集中提供槍枝彈藥等價值較低的武器，既可最大程度上減省開支，又可在西方世界裏獲取名聲，且即便烏克蘭戰敗，也不容易被俄羅斯仇視，可說是一舉多得。然而，有些國家，諸如波蘭等，在軍援上不遺餘力，無論主戰坦克抑或戰機，統統雙手奉上，堪稱孤注一擲，賭的是俄軍敗退。賭贏自然風光，惟賭輸容易一鋪清袋。

拒諫飾非 恐淪棄子 看見烏軍反攻失利，未能打退俄軍，甚至連兩敗俱傷也稱不上，無法消耗俄軍實力，孤注一擲的國家自然心急，批評烏軍聲浪此起彼落。面對如此局面，向來低聲下氣、游走於各國乞求軍援的烏克蘭外長庫萊巴也強硬起來，直斥批評者的舉動猶如向烏軍士兵臉上吐痰，並要求批評者閉嘴，又挑釁批評者「有本事就自己來烏克蘭，收復一平方公分土地試試看」。

雖說庫萊巴所說不無道理，且批評聲浪過大，容易削弱烏軍士氣，義正詞嚴地反駁批評聲音，這舉動是必須的；然而，庫萊巴的言論予人觀感不佳，形同「發爛渣」，只會惹來批評者反感。畢竟站在批評者的角度，本來事不關己，大可以置身事外，卻基於大義，傾盡所有提供支援，難道批評兩句也不能嗎？何況，批評者並非一味辱罵烏軍表現不佳，更多的是為了指出烏軍戰術失誤之處；烏軍反攻失利是事實，領導層如不能正視錯處，如何取得最終勝利呢？自古忠言皆逆耳，難聽不代表沒營養，高官只有虛心納諫，方能改善自身。

現時俄烏戰局膠着，烏軍未呈敗象，庫萊巴「發爛渣」，各國只能忍氣吞聲；畢竟「投資」了那麼多，總不能與烏交惡，否則一旦烏軍獲勝，情況將無比尷尬。然而，庫萊巴的態度始終會在各國心裏留下一根刺，倘若烏軍敗象呈現，容易牆倒眾人推。須知道，愈來愈多國家渴望俄烏停戰，甚至不介意「止蝕離場」。何況，俄羅斯無意圖亦無能力大舉入侵歐洲，是明擺着的；即使戰勝，俄羅斯至少需要數十年時間才能恢復元氣；可以說，歐美最終目的已達成，烏克蘭若然太囂張，容易被當成棄子。