笑看天下：美國玩嘢 中國奉陪

老朽多次強調不誠無物。雷蒙多剛結束4天訪中行程，佢喺行前已展現強硬嘅鷹派作風，強調為了國家安全嘅各種管制，制裁不會放棄，直陳不會手下留情。喺咁嘅氛圍下，兩國即使成立溝通工作組，都係姿勢大於實際。中國如今不必睇任何國家「面色」，只會你敬我一尺，我敬你一丈；你對我無禮，自亦「來而不往非禮也」。美國大打貿易戰，中國幾乎不向美國波音買客機，反而大手筆採購歐洲嘅空中巴士；德國總理、法國總統訪中時，中國分別簽下採購大單，其政治性可見一斑。雷蒙多一直表達要求中方採購美國波音，中方至今冇回應！