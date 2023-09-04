筆下風雲：岸田政府遲早跪低

不管日相岸田文雄以至美國駐日大使如何大力表演生吞福島海產，依舊無法挽回外國對日本海產的信心，不僅中國禁止入口令日本痛失兩成出口市場，香港本為第二大出口地，近日交易量亦勁減九成。中港兩地幾乎佔去日本外銷海產接近四成市場，岸田文雄政府害人終害己，顯然已搞出難以收科的大頭佛。中國政府一再敦促日本停止排放核污水，岸田一方面擺出豁出去的姿態，另一方面又不得不為日本海產銷情設想，竟打起黨內親華派主意，傳出有意派遣自民黨前幹事長二階俊博出訪中國說項。二階2019年4月曾為時任首相安倍晉三的特使訪華，與北京算是有點交情。問題是，這不是「有交情」就能擺平，日方必須切實拿出協商方案。北京已多番表明日方必須停止自私做法，若二階無法代表岸田政府提出停止排污時間表，訪華也是白搭。

可以看見，短短時日已驗出海水含有放射性物質，長此下去會有甚麼樣的後果，想也想得到。事實上，福島患甲狀腺癌的人數一直高於日本其他地區，但日本政府以至東京電力卻視若無睹，當地傳媒亦刻意淡化。須知核污水不僅限於福島海域，而是會隨水流漂動禍及全球，各地水產一樣受害。日本大可選擇其他做法，偏偏選擇成本最低的排污入海，如今還惡人先告狀，聯同美國政客指斥這是「經濟脅迫」，聲言要告到WTO去。其實，全世界最蔑視WTO就是美國，大家不妨放長雙眼，看最後是中國被告還是日本跪低。