龍吟虎嘯：美再切香腸台灣膽肥

美國拜登政府首次根據所謂「外國軍事融資」計劃，向台灣提供8,000萬美元的軍事援助，事實上，美國已多次大額軍援、售武台灣，今次的8,000萬美元乃「濕濕碎」也。

這次軍援，主要是向台灣提供空中、海岸防禦系統，裝甲車、步兵戰車、無人機、彈道導彈防禦、網絡防禦、通訊設備等，就是一些零部件。不過，今次「濕濕碎」的軍援性質特別惡劣，政治挑戰大陸的意味很強，它是首次根據美國「外國軍事融資」計劃作出的。

美媒表示，這項計劃一般用於「援助主權獨立國家」。美國國務院發言人知道，這一舉動是在向北京強調的台灣問題是中國核心利益的核心、是在向中國的主權紅線挑釁、是在赤裸裸支持台灣「倚美謀獨」，因而作出狡辯，聲稱有關做法符合美國的《台灣關係法》和美國的「一個中國」政策。

然而，事實上的影響是，華府通過今次軍援行動向全世界表明，美國視台灣為主權獨立的國家！又切了一段美國支持「台獨」的香腸！台灣對美國不斷售武、軍援，和以「主權獨立國家」的名義搞出動作，自然大為興奮和受到鼓舞，台軍的膽子也大了起來。日前中元節據稱「不常公開監控照片」的台軍，公開了「近期台軍幻影2000戰機監控解放軍運8反潛機」的照片。台軍聲稱此舉「不讓敵人耀武揚威」，聲稱台軍戰機隨時「在解放軍軍機擾台時緊咬在後」，「打破大陸屢用航拍圖或影片混淆已接近台灣的假象」。

甚麼叫「緊咬在後」？好像台軍機一路追殺不放，解放軍軍機似在逃竄似的。甚麼叫「大陸屢用航拍圖或影片混淆已接近台灣的假象」？好像解放軍軍機常態化飛躍「台海中線」、環繞抵近台灣是用「航拍圖或影片」造假似的。早已嚇破膽的台軍，在美國頻頻售武、拔高支持「倚美謀獨」下終於要鬆毛鬆翼，壯膽自欺欺人也！