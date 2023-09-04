坦言集：印度反英

最近，太太喜歡看印度的電影。近年印度電影有大的演變，再不只是歌舞劇，而是多樣化，現代與歷史劇都頗有可觀之處。或許這反映和同時標誌着印度經濟的急速發展。經濟發展改變了社會面貌與風尚的取向。即使印度農村還是十分落後，城市的演變是不能否認的。經濟發展開放與本地文化傳統的結合，在電影的層面，給出一個急速轉變提升的印象與傾向。印度亦有歷史劇，不少拍成史詩式作品，部分反映着社會的政治傾向。

我剛看過2018年拍攝的《占西的拉尼》，記錄的是占西土邦的王后拉克什米拜在1857-58年印度大起義中的事迹。當時英國王室假東印度公司在印度吞併土地，實行殖民統治。幾百年的蒙古王朝已成虛君，各地諸侯分立，卻被東印度公司分而治之，讓公司組成龐大的軍隊（印度人佔多數），維持它在印度的統治權，並出征緬甸、中國。

1857年是東印度公司的印度人軍隊叛變，與各地土邦的王公合力與東印度公司戰鬥，目標是驅逐英國人，恢復印度的自主獨立、自由與本地文明文化，史稱之為第一次獨立戰爭。

《占西的拉尼》電影便是講述土邦王后怎樣振臂一呼，率領占西軍民推翻東印度公司強加的統治，與其他邦的王公、叛變的軍隊、本地民眾抗擊英軍。電影以大手筆重現占西土邦王宮城堡的豪華和文明，以弱勢兵力抵抗數倍軍力的英軍，王后戰死，王宮被焚，特別突出其中圖書被焚以顯示英國的野蠻暴虐。

王后視死如歸，呼喊為統一的印度、自由的印度而死戰。在千軍萬馬的戰鬥中，在日月無光的廝殺中，王后被塑造近似對抗英國的法國聖女貞德的高潔、英勇。同樣地把民族主義聯繫到本土宗教，作為對民眾的號召。拉尼更突出的是她號召婦女突破社會宗教習俗的束縛，與男人一起守家衞國。

「占西的拉尼」是印度抗英爭取獨立的民族英雄，她的事迹功勳、歷史意義都列入教科書和公開考試的課程裏，成為國民教育的組成。尊崇她便是印度強調民族主義，公開地傳承地否定英國殖民主義。這是印度今天發展仍然也特別堅持的重點。莫迪上台提倡的印度教民族主義，或許過於偏頗，卻是印度多宗教多民族統一國家認同的重要手段。單從電影的發展，或可看到印度崛起的意識形態的演化。