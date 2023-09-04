政情：戲水池缺救生員用唔到 陳志豪倡請外勞

陳志豪

由於本港救生員長期缺乏人手，公眾游泳池經常要停開或局部開放。將軍澳北分區委員會主席陳志豪話收到街坊求助，指將軍澳泳池一個水深不足0.3米嘅戲水池連續兩年，因為人手唔夠斷斷續續咁開。佢批評政府開放泳池嘅規則「離地」，認為應該輸入外勞，同善用科技去解決救生員人手唔夠嘅問題。

籲善用AI偵測遇溺 近月政府就推出「特別計劃」容許指定行業輸入外勞，陳志豪建議當局喺本港救生員長期不足嘅情況下，都應該考慮輸入外勞。雖然有意見認為提高救生員待遇可吸引多啲人入行，解決人手問題，但佢相信即使增加薪酬，只會搶咗出面私人泳池嘅人手，「塘水滾塘魚」，與其係咁不如引入外勞，而且香港救生員工資比內地高好多，認為可以吸引不少人過嚟。但佢強調引入外勞唔係降低安全標準，話引入嘅外勞都一定要考牌，而要求必須跟番香港。

喺引入外勞之外，佢覺得政府都要改規則，事關依家政府開池嘅規則「離地」。佢認為一啲0.3到0.5米咁淺嘅池，根本唔需要救生員，但政府都一定要有人先開。佢覺得呢啲咁淺水嘅池，池水大部分都高唔過使用嘅小朋友，好似3至4歲嘅一般都至少有一米高，池水都未及腰，即使唔夠高嗰啲，好似一至兩歲嘅小朋友，入場亦一定有大人陪同，所以佢覺得當局可以改規則，建議水深唔超過0.4米都可以喺無救生員嘅情況下開放使用，同時可以善用科技用人工智能遇溺偵測系統，確保使用呢一類池泳客嘅安全，相信可以解決安全同人手問題。