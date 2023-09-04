政情：試產品防長者失救 吳傑莊搵屋邨幫手

吳傑莊

香港人口老化問題嚴重，調查顯示10年之後，香港有三分之一嘅人都係60歲以上，之不過，政府一直冇妥善解決點樣安老嘅問題，議員吳傑莊（Johnny）一直對樂齡科技入屋好上心，仲提出咗個方案預計今年內做添！究竟係咩？

Johnny話每個人都會老，所以希望政府能夠早啲去利用科技，幫助老人家過更好同更加有尊嚴嘅生活，佢話最起碼唔好老人家喺屋企失救，死咗都冇人知先。

但係佢都話依家市面上所謂嘅樂齡科技，都仲係講緊20年前嘅「大牛龜」、「平安鐘」，而老人家萬一暈低，都冇可能撳到平安鐘，所以佢就有計仔啦！

掛喺身上 跌親發訊息 有冇乜嘢產品啱用？佢話可以研發一個掛喺身上嘅產品，只要老人家一跌親，就可以將呢個訊息發畀地區關愛隊等團體，關愛隊就可以喺半個鐘內拍佢門，如果誤報就當問候一句，有事就可以即刻搵醫院，而呢啲設備大約300蚊一個，月費、通訊費每個月幾十蚊，絕對唔係天文數字。佢話希望今年內可以先搵一條邨試驗，如果可以就逐漸擴展。