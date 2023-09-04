政情：蘇拉襲港殘骸遍地 議員急腳落區清理

超強颱風「蘇拉」襲港期間，風力同「天鴿」相若，破壞力唔比「山竹」低。雖然「蘇拉」已遠離，但係都唔可以掉以輕心，而一班議員喺落波後都急急腳落區，個個都變身搬運工同清潔工。

田北辰兄弟班執樹枝 政府呼籲市民打風期間要留喺屋企，但議員田北辰（田二少）就唔聽話，喺仲掛緊8號波就同班「兄弟」去巡視屯門同元朗，例如去到屯門顯發里，嗰度同青山公路青山灣段之間有一棵大樹倒塌，擋晒成條行人路，市民出入行出馬路好危險，於是佢即時通知完政府土木工程拓展署，佢哋就立即搵外判承辦商着手處理。

之後喺元朗西菁街近千色廣場，佢收到市民反映話有棵大樹塌下，阻咗大半條行人路，得番條小路畀人行，於是即場通知路政署高層要求盡快清理。

梁毓偉搬走雜物開路 田二少話20分鐘過後，外判承辦商到場，但工程車就要兜圈搵位停車，因西菁街違泊嚴重，田二少即時揸開自己架車畀嗰位佢哋，而喺佢哋到場前，田二少同班兄弟雞手鴨腳，盡量清理啲斷枝，清番大半條行人路頂住檔，而外判商派咗5個人去鋸樹同夾走啲斷枝，用咗唔使20分鐘就清理好晒啦。

田二少話回顧上次山竹，啲外判商每個地方派得兩三個人，工具又唔夠，事倍功半，同今次人多手快工具乜都齊晒有好大分別。

另一名議員梁熙就喺天文台改發3號波之後落區視察風後情況。佢話有住宅同商店嘅玻璃窗被毀、大廈天台嘅太陽能板吹倒墮地，仲有冧樹壓毀車輛。梁熙話颱風吹倒唔少大樹阻塞路面，單靠前線清潔工，確實難以喺一時三刻就清理好，雖然班「兄弟」靠手鋸等簡單設備，協助清理能力所及嘅塌樹同雜物。

做搬運工嘅仲有議員梁毓偉，去咗柴灣清理街道嘅塌樹同雜物，見到抬起樹枝都唔算好吃力，同班兄弟夾手夾腳，好快就畀番條行人路市民。其中沙田前區議員潘國山亦帶埋手鋸出動，鋸完嘅樹枝就拉走，又搬走啲鋸斷咗嘅樹幹都幾重。