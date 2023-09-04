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塌樹壓頂 警車警示燈碎裂

警車被行人路塌下的樹椏壓中。（胡德威攝） 警車被行人路塌下的樹椏壓中。（胡德威攝）
警車被行人路塌下的樹椏壓中。（胡德威攝）
【本報訊】昨日凌晨1時許，一輛警車沿灣仔分域街往告士打道方向行駛，當駛至近香港演藝學院對開時，院外行人路上一棵約5米高，直徑約6吋的樹突然塌下，有樹椏壓中警車車頂藍色警示燈，燈殼碎裂。事件中無人受傷，人員將塌樹現場路段圍封，待有關部門到場清理。
警車頂藍色警示燈（箭嘴示）損毀。警車頂藍色警示燈（箭嘴示）損毀。
警車頂藍色警示燈（箭嘴示）損毀。
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