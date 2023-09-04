警車落斜追撞的士 人員知衰揮手致歉

部門指無相關資料 惹私了爭議 警車又有事故！社交網流傳一條警車交通意外「車Cam」影片，顯示一輛交通部警車在跑馬地落斜時，駕車的男警好似「發雞盲」，竟然「冇煞掣」追撞前面一輛疑似的士車尾，將的士推前半個車位。男警自知「賴嘢」，立刻亮起警車警示閃燈，並落車向被撞的士司機「耍冧」致歉。執法部門回覆指近日未有相關資料，有網民質疑「政府車有得私了?」，另有人回答「AM車好似無得私了，因為好似撞到人同政府公物就要999處理」。

昨日凌晨時分，有網民在社交網上載一條警車涉及交通意外、47秒長的「車Cam」影片，片中可見一輛屬於交通部的警車，當時並無閃燈及響號，沿藍塘道落斜駛至近蟠龍道交界。前方一輛紅色汽車疑因應交通情況收慢車速，惟警車上警員疑似「發緊夢」，並無作出煞車反應，警車直撼前車車尾，傳出「砰」一下撞擊聲。被撞車輛衝前半個車位，車上司機嚇得「嘩」一聲。意外後，警員隨即亮起警車上紅藍閃燈，並疑似「知衰」，落車向被撞車輛司機揮手致歉，並一臉茫然檢查警車損毀情況。而捱撞車輛司機亦落車處理，片段亦到此結束，兩車損毀情況未明。執法部門就事件回覆，指近日未有相關資料。

網民揶揄「警都唔使報」 網民對事件議論紛紛，「前面無車你做咩無喇喇停，危駕喎的士佬」、「的士佬成日明明前面冇車，都要行行吓印住個brake，更過分嘅直情突然急停 ，試過幾次了，佢哋真係癲癲地。」有人則質疑，「政府車有得私了?」，有人回應話「AM車好似無得私了，因為好似撞到人同政府公物就要999處理。」另有人打趣稱，「撞完車，警都唔使報，仲要係交通（部），一落車攞份口供先」。

近年警車交通意外頻生 近年涉及警車的交通意外頻生，反映警員的日常訓練、駕駛態度及警車維修保養等問題均響起警號。8月21日下午3時04分，一輛警車在柴灣豐業街4號對開，與一輛駛離工業大廈的密斗貨車發生碰撞，警車掛於車頭的編號牌被刮花。8月3日上午10時許，一輛警車駛入尖東麼地廣場期間，與一輛私家車相撞，幸好無人受傷。7月28日下午近3時，一輛警察電單車沿尖沙咀九龍公園徑，一條只准直行的行車線行駛期間，懷疑突然切線掉頭，被沿快線駛至之的士撞倒。