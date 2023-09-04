醫健：藥到病除：傷口處理

風暴過後有市民被玻璃碎割傷，亦有市民被風吹倒，拖行在地上遭到擦傷。創傷的種類有很多，例如切傷、燒傷、摔傷或碰撞等。任何傷口和創面都必須及時處理，保護傷口免受進一步傷害或感染，並且要進行止血。

處理傷口的步驟，首先要洗手或戴手套，如沒有手套，可暫用清潔膠袋代替。解開衣扣、褲帶，捲起袖口和褲管，必要時將受傷部位的衣服剪開或撕開。檢查有否出血情況，以及有否嵌入異物和骨折。若果傷口有小量出血或出血速度慢，應先清潔傷口，然後用清潔敷料包紮。

清潔傷口可先用乾淨棉花、紗布、紙巾從傷口邊緣由內向外抹去傷口周圍的污物，如玻璃碎、砂礫、泥土等。最後用生理鹽水或凍滾水將傷口清洗乾淨。若是較髒的傷口可用含氯己定（Chlorhexidine）消毒藥水，由內往外擦拭乾淨，待30秒消毒，再用生理鹽水由內往外將消毒藥水擦拭乾淨，千萬別自行拿藥膏亂塗。用已消毒的清潔敷料覆蓋在傷口上，然後用繃帶或三角巾等包紮。

若大量出血或出血速度快，應採用敷料直接加壓進行止血。如果敷料被血液滲透，可在其上再加敷料包紮，如果仍未能成功止血，可輔以間接壓法。止血後，可用布條提升傷肢，使出血位置高於心臟，以減慢流血速度，盡快送患者到急症室。

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