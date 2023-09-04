升學新環境造成壓力 籲家長予支持

【本報訊】新學年於九月開始，學生將面對新挑戰和壓力，尤其中一或小一的學生，要面對學校新環境。葵涌醫院高級臨床心理學家蘇玉芝博士就學生心理健康提供一系列的建議，指出學生的壓力源自對新事物未知的恐懼，家長可陪伴和鼓勵孩子面對壓力，給予適當的支持。

新學期開始，學生要面對和處理適應期的壓力，包括同輩認同和學業成績等壓力。蘇玉芝表示，學生面對未知的恐懼，感到緊張不安是人之常情，最重要是辨識和應對壓力。蘇建議開學前可以做好準備、強健體魄和設定目標，例如查看與學校相關的資訊，提早熟習校園，以紓緩不安情緒。若症狀已維持一段時間，久久不能紓緩，便須尋求專業人士協助，以及向身邊可信任的人傾訴。蘇續稱，當孩子面對開學的轉變時，家長可擔當包容者的角色，協助子女培養適應力和應對技能，鼓勵孩子面對恐懼。家長亦須留意子女的壓力徵兆，例如身體症狀、情緒低落、焦慮和操守問題，及早與孩子溝通並教導子女紓緩壓力的方法。

護師提供抗壓小貼士 家長對子女開學的壓力也不容忽視，蘇玉芝指出，家長會擔憂子女在學的情況，建議父母盡量不要在子女面前表現出焦慮情緒，若有煩惱要向伴侶或朋友傾訴，避免把注意力集中在孩子身上，多照顧自己，使孩子安心上學。

另外，顧問護師陳潔萍提供抗壓小貼士，平日要多做呼吸練習，放鬆肌肉；和記錄情緒狀態，以便探索方法紓緩情緒。陳表示，若子女學習運用正確的方法解決問題，和了解壓力來源，並調節壓力，久而久之，孩子的抗壓能力便會提升。