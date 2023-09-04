降低吸煙率 前官員認為需政策介入

【本報訊】港府早前發表《控煙策略諮詢文件》，擬於2025年將本港吸煙率降至7.8%，較現時低1.7個百分點。前食物及衞生官員認為，目標有一定難度，時間上比較趕急，認為需要有政策介入。市民對擴大禁煙區的反對聲音較小，相信是涉及吸入二手煙問題，建議政府應盡力落實，並強調政府有責任保障市民健康。

指加煙稅非常有效 該前官員表示，要降低吸煙率，必須防止青少年吸煙及協助煙民戒煙。她引述多項研究顯示指，吸煙危害健康可導致心臟病及癌症等，對個人、家庭及社會造成很大傷害；世界衞生組織和港大研究更顯示，加煙稅屬非常有效的控煙手段，能有效協助煙民戒煙，亦不會令人改吸私煙，因為政府會不斷從源頭打擊私煙。

香港吸煙與健康委員會昨日亦舉辦「無煙香港」推廣活動。該委員會主席湯修齊表示，現時本港的吸煙率已陷入樽頸位，當局需要落實更多強而有力的控煙措施，進一步減少吸煙人口數目，包括大幅增加煙草稅至世界衞生組織建議的佔香煙售價75%，並持續每年按通脹調整等。

現任港府衞生官員則指，本港仍有機會將吸煙率減至7.8%，當局除了向調升煙草稅至75%這個目標推進，亦計劃增設機制當煙草商加價時，當局可以同步地將煙草稅維持佔煙草類產品售價的75%。