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電力故障 美孚至南昌列車受阻
港鐵職員檢查月台幕門。
【本報訊】昨晨8時許，港鐵南昌站發生電力設備故障，屯馬綫美孚站至南昌站之間列車服務一度受阻。港鐵工程人員隨即進行搶修，至早上9時10分列車服務已回復正常。根據網上流傳的照片顯示，有港鐵職員在美孚站，手持電筒檢查月台幕門情況，大批乘客亦在候車。
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