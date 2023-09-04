工廈搗大麻種植場 拘兩假難民一港女

【本報訊】執法部門根據情報收集及深入調查，上周四起一連兩日進行反毒品行動，期間突擊搜查油塘四山街一個工廈單位，檢獲485盆懷疑大麻植物及一批種植工具，當場以涉嫌「栽植大麻屬植物」拘捕兩名持「行街紙」的越南籍男子（34及37歲），相信他們為種植場的管理人。其中34歲男子曾經試圖逃走，但即時被人員制服，另涉「阻差辦公」被捕。

共檢貨近2000萬元 其後，人員搜查位於葵涌打磚坪街的另一工廈單位，再起出248盆懷疑大麻植物、約570克懷疑大麻及種植工具，再以涉嫌「栽植大麻屬植物」拘捕一名36歲本地女租客。全案檢獲的毒品總值約1,997萬元。

調查顯示，兩個涉案單位被闢為大麻種植場運作約9個月，單位面積分別約1,300呎及2,700呎，內部布局相似，均以木板分隔3至5間細房，並將大麻植物按成長期分開擺放，並設有太陽燈、計時器、溫度計、冷氣、風扇、植物營養液及花泥等作種植用途。依照現場檢獲的大麻植物，以及種植場的規模推算，估計每年收成可以多達532公斤、市值約8,000萬元的大麻，並且供應本地市場。

執法人員相信，今次行動已阻截該批毒品流入市面。兩名被捕男子已被落案起訴相關罪名，案件將於今晨在觀塘裁判法院提堂；另一名被捕女子則獲准保釋候查，須於9月上旬報到。行動仍在進行中，不排除會有更多人被捕。